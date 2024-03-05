В жилом доме в Санкт-Петербурге упал лифт

Три человека были госпитализированы после падения лифта в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, в момент падения в лифте находились 15 человек, среди которых пятеро детей.

«Разрешенная вместимость (лифта. — «Газета.Ru») до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт. — «Газета.Ru») в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа», — поделился источник агентства.

Отмечается, что пострадали три человека, включая одного ребенка. Они были госпитализированы с ушибами, в основном ног, коленей и грудной клетки. Прокуратура начала проверку по факту падения лифта.

До этого портал NEFT сообщал, что житель Сургута застрял в сорвавшемся лифте. Мужчина зашел в кабину, но в какой-то момент она сорвалась и пролетела несколько этажей.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке упал лифт с женщиной в кабине.