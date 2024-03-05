В Подмосковье сотрудники пункта выдачи заказов украли товаров на 5 млн рублей

В подмосковном городе Бронницы сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает «МВД Медиа».

21-летнего руководителя пункта выдачи и его 22-летнего подчиненного задержали по подозрению в краже квадрокоптеров, часов и одежды на общую сумму пять миллионов рублей.

По данным следствия, в течение нескольких недель злоумышленники забирали заказы клиентов. Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обстоятельства хищений устанавливаются.

Ранее россиянин оставил дома полкило наркотиков и пришел в пункт выдачи маркетплейса с гранатой.