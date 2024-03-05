В Госдуме рассказали, почему россиянам могут не назначить страховую пенсию

Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если у них не хватит стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для назначения выплаты гражданам нужно заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента. В случае, если этих показателей не будет хватать, пенсионерам будут начислять социальную пенсию. Они смогут получать ее через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Бессараб напомнила, что в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года.

«Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно работать в белую. Сегодня объективно за 15 лет работы вполне осуществимо набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате, если получать по два балла в год. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж. Это время службы в армии, защита родины в специальной военной операции, уход за ребенком», – заключила депутат.

До этого Светлана Бессараб рассказала «Газете.Ru», что россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить.

Ранее в Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.