Врач перечислила главные ошибки при приготовлении еды, которые грозят отравлением

Отсутствие привычки мыть руки перед приготовлением еды может привести к пищевому отравлению. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она пояснила, что на руках содержится большое количество бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые при попадании в организм могут вызвать различные инфекционные заболевания. Помимо этого, врач призывает отказаться от мытья мяса и яиц перед готовкой.

«В процессе мытья бактерии не погибают, а надолго остаются на стенках раковины или вместе с брызгами переносятся на кухонные поверхности, с которыми будет соприкасаться другая еда и посуда. В результате, когда в раковине окажутся зелень, овощи, фрукты или другие продукты, которые не подвергаются термической обработке, патогенные возбудители легко переходят на них. Кроме того, микробы могут остаться на стаканах или тарелках», — пояснила Кашух.

В процессе приготовления важно также использовать разные разделочные доски для нарезки разных продуктов, предупреждает эксперт. По ее словам, не стоит также пробовать еду, чтобы оценить, испорчена она или нет, а также есть сырое тесто.

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков до этого говорил, что интоксикация требует незамедлительной медицинской помощи. По его словам, если у пациента наблюдаются головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (человек не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами. — «Газета.Ru»), то это говорит о достаточно серьезной ситуации, при которой нужно обратиться к медикам.

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