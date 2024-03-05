Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, в каких случаях они обращаются к врачам

«КП»: 51% россиян обращаются к врачам только в случае крайней необходимости

close
100%
Shutterstock

Более половины (51%) россиян обращаются за помощью к врачам только в случае крайней необходимости, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8 тыс. человек.

Еще 8% опрошенных заявили, что вообще не ходят в медучреждения и занимаются самолечением или отдают предпочтение нетрадиционной медицине.

23% респондентов ответили, что могут обратиться к врачу, если им не помогло лечение известными им лекарствами и народными рецептами. При этом 7% признались, что обращаются в поликлинику сразу, как только у них начинает что-то болеть. 10% участников опроса ходят на плановые приемы и диспансеризацию, чтобы предотвратить развитие заболеваний.

1% выбрали вариант «другое». Они сообщили, что приходят в поликлинику только тогда, когда им нужно оформить больничный, получить справку или выписать лекарство.

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов до этого говорил, что почти половина мужчин в России занимаются самолечением и покупают те лекарственные препараты, которые сами посчитают нужными.

Ранее сообщалось, что медики удалили 30-литровую опухоль яичника россиянке после длительного самолечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами