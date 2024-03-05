Россияне ответили, в каких случаях они обращаются к врачам

Более половины (51%) россиян обращаются за помощью к врачам только в случае крайней необходимости, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8 тыс. человек.

Еще 8% опрошенных заявили, что вообще не ходят в медучреждения и занимаются самолечением или отдают предпочтение нетрадиционной медицине.

23% респондентов ответили, что могут обратиться к врачу, если им не помогло лечение известными им лекарствами и народными рецептами. При этом 7% признались, что обращаются в поликлинику сразу, как только у них начинает что-то болеть. 10% участников опроса ходят на плановые приемы и диспансеризацию, чтобы предотвратить развитие заболеваний.

1% выбрали вариант «другое». Они сообщили, что приходят в поликлинику только тогда, когда им нужно оформить больничный, получить справку или выписать лекарство.

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов до этого говорил, что почти половина мужчин в России занимаются самолечением и покупают те лекарственные препараты, которые сами посчитают нужными.

Ранее сообщалось, что медики удалили 30-литровую опухоль яичника россиянке после длительного самолечения.