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Родственники выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

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helen_sheport/X (ранее Twitter)

Отец и брат женщины, выгнавшей военного из кафе в Люберцах, являются бойцами СВО. Об этом пишет Regnum со ссылкой источники.

По информации издания, отец и двоюродный брат женщины, которая отказалась пускать в кофейню военного, воюют в зоне СВО. Брат получил осколочное ранение и в настоящее время проходит курс реабилитации. Родственники девушки уточнили, что она ничего не имеет против российских военных, а скандал в кофейне в Люберцах связан с поведением конкретного человека.

Также издание выяснило, что женщина благодарна бойцам СВО, так как они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе.

«Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алена рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс ее бабушке пенсию, хлеб и связь», — поделились родственники девушки.

До этого член Совета по правам человека Александр Брод говорил, что история с выгнанным из кафе в Люберцах военным – это показатель духовной черствости россиян.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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