В Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба школьнику

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства получения травм младшеклассником, мальчику выбил два зуба учитель физкультуры. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из школ в Красносельском районе Петербурга. Во время перемены один из младшеклассников спрятался и хотел напугать одноклассников. Ребенок выскочил прямо перед учителем физкультуры, от неожиданности мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника.

Родители школьника отвезли его в травмпункт, у ребенка выбиты два передних зуба, семья написала заявление в полицию. Педагог получил выговор и написал объяснительную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее педагог, избивший семиклассника, стал фигурантом уголовного дела.