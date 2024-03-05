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В Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба школьнику

«78.ru»: в Петербурге учитель физкультуры случайно выбил зубы младшекласснику

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства получения травм младшеклассником, мальчику выбил два зуба учитель физкультуры. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из школ в Красносельском районе Петербурга. Во время перемены один из младшеклассников спрятался и хотел напугать одноклассников. Ребенок выскочил прямо перед учителем физкультуры, от неожиданности мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника.

Родители школьника отвезли его в травмпункт, у ребенка выбиты два передних зуба, семья написала заявление в полицию. Педагог получил выговор и написал объяснительную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее педагог, избивший семиклассника, стал фигурантом уголовного дела.

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