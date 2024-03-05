Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

ВНИИ ГОЧС: в Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

close
100%
Сверху Виднее Воронеж/YouTube

В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, что может привести к затоплению населенных пунктов. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

По данным ВНИИ ГОЧС, в ближайшее время уровни воды на реке Великая у города Великие Луки Псковской области могут достичь критических значений, что приведет к затоплению низменных участков населенных пунктов.

Увеличение дневных температур до восьми градусов и таяние снега уже вызвали весеннее половодье в Луганской народной республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. В этих регионах произошло затопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог.

До этого иностранное судно разлило нефтепродукты у Новороссийска. Судно Hai Jin Jiang под флагом Панамы разлило опасное вещество. Речь идет об около 40 тоннах горючего.

Ранее стало известно, верят ли россияне в существование климатического оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами