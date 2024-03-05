В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, что может привести к затоплению населенных пунктов. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

По данным ВНИИ ГОЧС, в ближайшее время уровни воды на реке Великая у города Великие Луки Псковской области могут достичь критических значений, что приведет к затоплению низменных участков населенных пунктов.

Увеличение дневных температур до восьми градусов и таяние снега уже вызвали весеннее половодье в Луганской народной республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. В этих регионах произошло затопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог.

До этого иностранное судно разлило нефтепродукты у Новороссийска. Судно Hai Jin Jiang под флагом Панамы разлило опасное вещество. Речь идет об около 40 тоннах горючего.

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