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Россияне, находящиеся в Гаити, пока не обращались за помощью к российскому дипведомству

Россияне в Гаити не обращались за помощью к российскому дипведомству

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Россияне, пребывающие в Гаити, пока не обращались за помощью к российским дипломатическим представительствам, однако посольство Российской Федерации готово предоставить поддержку при необходимости. Об этом сообщили в посольствах в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике источники РИА Новости.

В посольствах РФ подчеркнули необходимость для российских граждан, находящихся или проживающих в Гаити, принимать разумные меры предосторожности в свете событий в столице страны — Порт-о-Пренсе.

«Мы тщательно наблюдаем за ситуацией в Гаити. Пока у нас нет официальных запросов о помощи, включая эвакуацию из страны, от граждан России. Мы готовы оказать поддержку нашим гражданам при необходимости», — отметила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

В четверг началась стрельба в центре столицы Гаити, Порт-о-Пренса, и в районе международного аэропорта города. Примечательно, что премьер-министр Ариель Анри находился в Кении на момент начала столкновений, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами в Гаити.

Бандитские группировки парализовали жизнь в Порт-о-Пренсе, заявляя о своем намерении помешать возвращению Анри к руководству страны и «освободить» Гаити. Нападение на крупнейшую национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе привело к освобождению тысяч заключенных.

Иванова рекомендует россиянам, находящимся или проживающим в Гаити, проявлять бдительность, придерживаться разумных мер предосторожности и избегать посещения потенциально опасных мест в связи с обстановкой в стране.

Ранее бывший сенатор Гаити признал вину в заговоре против президента страны

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