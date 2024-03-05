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Помилованный заключенный вернулся с СВО и убил 26-летнюю девушку

Помилованный экс-заключенный из Саратовской области убил жительницу Вольска

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Shutterstock

После получения помилования через контракт с ЧВК «Вагнер» бывший заключенный и боксер, учитель физкультуры Илья Канахин из Саратовской области снова задержан по делу о новом жестоком убийстве. Об этом сообщают «Главные новости Ульяновска».

В 2010 году в городе Вольске Канахин убил мужчину, нанеся своей жертве 59 ударов ножом, после чего еще сильно изувечил его тело. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы, но он досрочно вышел на свободу по УДО.

В 2020 году Канахин снова совершил убийство в Вольске, на этот раз жертвой стала местная жительница, которую он ударил 79 раз ножом. За это преступление ему был вынесен приговор на 16 лет тюремного заключения. Однако вскоре после этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на военную службу на Украину.

По возвращении из зоны боевых действий Канахин совершил еще одно убийство — на этот раз его жертвой стала 26-летняя девушка. После убийства он также пытался изуродовать ее тело — сбросил его в погреб, где попытался отрезать ей голову и расчленить.

Преступника задержали в Ульяновской области.

29 февраля суд вынес приговор другому бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» с семью судимостями вернулся с СВО и получил новый срок.

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