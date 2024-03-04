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В Новосибирской области служба опеки изъяла детей у матери из-за долга в 4 тысячи рублей

Опека забрала детей у сибирячки после отключения электричества из-за микродолга

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Органы опеки забрали детей у жительницы деревни Подгорная Колыванского района Новосибирской области из-за якобы опасных для их жизни условий. Сообщение об этом появилось на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Женщина воспитывает двоих детей в одиночку и недавно была вынуждена обратиться в районную соцзащиту за помощью. Дело в том, что в мороз коммунальщики отключили в ее доме электричество без предупреждения и женщина не смогла отапливать жилые помещения обогревателями. Местная жительница хотела попросить у социальных служб небольшой запас дополнительных дров, чтобы топить дровяную печью, но вместо этого к ней прислали сотрудников опеки и участкового.

Родительницу обвинили в создании опасных для жизни детей условий и заставили подписать заявление о передачи их в новосибирский Центр социальной помощи. Позднее стало известно, что отключение электричества состоялось из-за долга в 4000 рублей. Женщина отмечает, что перед этим она не получала писем и звонков с уведомлением о грядущем отключении.

Местная жительница обратилась в райсовет и рассказала о произошедшем. Депутат Виктор Коротков погасил задолженность женщины, оплатил повторное подключение дома к электросети и снабдил ее запасом дров. Сейчас мать с помощью юристов добивается возвращения своих детей.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.

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