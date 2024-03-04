Экоактивистки вышли на сцену с транспарантом и едва не сорвали концерт в филармонии

Члены ассоциации «Последнее поколение» пытались сорвать концерт в польской филармонии. Об этом сообщает naszemiasto.pl.

Инцидент произошел 3 марта в Национальной филармонии в Варшаве во время мероприятия по случаю 80-летия дирижера Антония Витта и 60-летия его творческой деятельности. Девушки в оранжевых жилетах с транспарантом прорвались на сцену и начали выкрикивать свои лозунги.

«Это тревога. Наш мир в огне. Мы — последнее поколение, которое может предотвратить климатическую катастрофу. Мы требуем радикальных инвестиций в общественный транспорт!» — кричали в зрительный зал активистки.

Оркестр, несмотря на крики активистов, не прекратил играть, а дирижер выхватил у женщин транспарант. В происходящее вмешалась охрана, активисток оттащили от сцены и вывели из зала.

«Мы будем действовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Это шоу больше не может продолжаться», — написали впоследствии активисты в соцсетях.

Ранее экоактивисты устроили атаку на праздничную ель в торговом центре.