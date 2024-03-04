Россиянка обратилась в полицию после того, как партнер изрезал ее нижнее белье

В Оренбурге будут судить мужчину, который изрезал нижнее белье своей бывшей сожительницы после ссоры. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде.

28-летний местный житель попал под суд за умышленное повреждение чужого имущества и кражу из квартиры своей возлюбленной. Перед этим пара повздорила, и женщина уехала к подруге.

Тогда мужчина взял халат и два комплекта ее нижнего белья и разрезал все ножницами на мелкие кусочки. Он также повредил дверь, ударив по ней кулаком, а затем решил забрать с собой ноутбук и полировальную машинку. Он покинул квартиру, а вернувшаяся туда хозяйка заметила погром и отсутствие вещей и обратилась с заявлением в полицию.

В ближайшее время мужчина ответит за свои действия в суде.

Ранее россиянин решил отомстить бывшей девушке и разбил камнями окна в ее квартире и Audi.