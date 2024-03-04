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В джунглях Папуа — Новой Гвинеи нашли самолет, пропавший 80 лет назад

В Папуа — Новой Гвинее нашли потерпевший 80 лет назад крушение самолет

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В джунглях Папуа — Новой Гвинеи обнаружили военный самолет, потерпевший крушение 80 лет назад. Об этом пишет издание Daily Mail.

Американский палубный пикирующий бомбардировщик Douglas SBD Dauntless потерпел крушение 14 января 1944 года, во время Второй мировой войны.

Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение в результате атаки. Согласно военным документам, самолет попал под огонь зенитных орудий и был перехвачен вражескими истребителями. Самолет не могли найти 80 лет, члены экипажа считались пропавшими без вести.

В начале февраля на территории аэропорта в США нашли 500-килограммовую бомбу Mark 65 времен Второй мировой войны. Бомба была найдена во время ремонтных работ на территории регионального аэропорта. Строители, выкопавшие боеприпас, позвонили в полицию и сообщили о своем открытии.

Ранее в Британии подскочил спрос на военные самолеты времен Второй мировой.

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