Депутат назвал возможную блокировку «Википедии» началом большой череды разоблачений

«Википедия» — сайт известный, но не всегда только хорошим: есть фейки, недостоверная информация и несуразности. Об этом заявил декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов, объясняя возможную блокировку ресурса.

По его словам, популярность ресурса не защищает от ответственности перед лицом закона.

«Мы это уже видели на примере Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За нарушение российского законодательства будут последствия. И сейчас речь идет о возможной блокировке ресурса. Теперь реклама и популяризация VPN-сервисов у нас причисляются к незаконным действиям. Описывать такие сервисы и рекомендовать ими пользоваться нельзя ни в каком виде. А «Википедия» именно это и делает», — отметил он.

При этом Виноградов подчеркнул, что привлечение людей в запрещенные социальные сети является косвенной популяризацией VPN.

«Без специальных сервисов зайти в Instagram и Facebook невозможно. А значит, призывы стать подписчиком или оценить пост в заблокированной соцсети равноценны призывам использовать VPN», — уточнил он.

В свою очередь, член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что кейс «Википедии» — только начало большой череды разоблачений.

«Если кто-то ожидал, что в Роскомнадзоре будут действовать топорно и блокировать только те ресурсы, на которых висят ТОП-лучших VPN со ссылками на магазин приложений, то он сильно просчитался. Следить за соблюдением нового законодательства будут строго, со всей скрупулезностью и, в хорошем смысле, дотошностью. Как-нибудь хитро прорекламировать VPN-сервисы и всех обмануть не выйдет», — добавил он.

По его словам, также не выйдет заманивать пользователей на запрещенные ресурсы. Он подчеркнул, попытки убедить людей зайти, например, на сайт иноагента, пиратский ресурс или аккаунт в Instagram или Facebook — куда нельзя попасть без VPN, могут приравниваться к рекламе VPN-сервиса.

Напомним, с 1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок, в том числе о VPN-сервисах. Ведомство также будет блокировать сайты, которые описывают преимуществ использования средств обхода блокировки или их рекламу.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с требованиями закона о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок в интернете, включая VPN.