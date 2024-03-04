В Манчестере произошла утечка опасных химикатов

В британском Манчестере произошла утечка химикатов на заводе немецкого концерна Lanxess. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Издание сообщает, что экстренные службы считают произошедшее серьезным, местных жителей попросили закрыть окна. Есть вероятность, что речь идет о токсичных химикатах, а именно о оксихлориде фосфора, который может вызывать боль в глазах, удушье и отек легких.

Территорию в радиусе 300 метров от предприятия оцепили. К месту инцидента прибыли экстренные службы.

До этого ученые из Агентства по охране окружающей среды Германии обнаружили 20 соединений «вечных химикатов» ПФАС в питьевой воде на территории страны. В некоторых случаях их концентрации превышали безопасный порог.

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

Ранее ученые выяснили, что половина китов и дельфинов в Великобритании отравлена химикатами.