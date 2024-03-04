Авиаэксперт назвал ошибку пилота, из-за которой едва не рухнул самолет в Сочи

Международные и российские авиационные правила категорически запрещают самолетам заходить в грозовое облако, отметил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Так он в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о том, что в Сочи едва не рухнул самолет из-за плохой погоды.

Как стало известно, в конце декабря следовавший из Казани в Сочи самолет Boeing 737-800 со 168 пассажирами чуть не упал при заходе на посадку при сильной грозе. Причем 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру воздушного судна уйти на второй круг, но тот отказывался, пока самолет не попал в грозовой очаг и не началась сильная тряска. После этого экипаж решился на маневр, но провел его с нарушением.

Анализировавшие инцидент эксперты подчеркивают, что последствия могли быть катастрофическими. Командира в итоге разжаловали во вторые пилоты без права восстановления. Он действительно принял неверное решение, подтвердил Олег Смирнов, подчеркнув запрет на вхождение самолета в грозовое облако.

«Все эти данные отражаются на экране радиолокатора самолета в кабине экипажа. Гроза видна черным пятном, и ее надо обходить. Но поскольку это произошло при заходе на посадку, напрямую обходить было некуда», — отметил он.

У экипажа, по словам авиаэксперта, было два решения. Первый — встать в зону ожидания и ждать, пока уйдет помеха в виде грозового фронта, однако это не всегда осуществимо из-за количества топлива. Второй вариант — уходить на запасной аэродром.

«Когда погода наладится, борт спокойно может отправляться в Сочи», — объяснил Смирнов.

Ранее в аэропорту Филиппин столкнулись два самолета на взлетно-посадочной полосе, пассажиры не пострадали.