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Эксперт по этикету рассказала, какие подарки стоит дарить на 8 Марта

Эксперт по этикету Рогова: часы не стоит дарить на 8 Марта

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Depositphotos

На 8 Марта женщинам можно подарить сертификаты, цветы, билеты на концерт или свежие конфеты. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала эксперт по этикету Алевтина Рогова.

Кроме того, в качестве варианта можно рассмотреть слабоалкогольные напитки, например шампанское или вино. Однако эксперт не рекомендует дарить девушкам крепкий алкоголь и часы.

На работе в ходе поздравления стоит выделять только женщину-руководителя, продолжила Рогова.

«Конечно же, мы ей дарим букет с приятными хорошими словами. Не забудьте подарить ей открытку, где от руки будут написаны ваши пожелания и, возможно, даже стихотворение — это понравится. Всегда ценилась и ценится ручная работа. Если написано от руки — это более искренне», — заключила эксперт.

В исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у «Газеты.Ru», до этого сообщалось, что большинство опрошенных мужчин — 61,5% — планируют потратить на подарки к 8 Марта свыше 10 тыс. руб., тогда как две трети женщин (65,8%) ограничились на 23 Февраля бюджетом в пределах 5 тыс. руб.

Ранее синоптик сообщил о погоде в Москве 8 марта.

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