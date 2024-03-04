Россиянка получила ожог лица из-за пилинга, а косметолог обвинила ее в вымогательстве

В Кургане девушка добивается компенсации после неудачной процедуры у косметолога. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала информагентству пострадавшая, непредвиденная ситуация произошла во время второй процедуры пировиноградного пилинга из запланированных четырех. Она обратила внимание на резкий запах от средства и сильное жжение, но косметолог ее успокоила и довела начатое до конца.

«Спустя 15 минут на лице появились сукровицы, а к вечеру я была вся в ожогах», — рассказывает девушка.

Она обратилась в больницу и узнала, что получила ожог лица I степени. После лечения на лице остались пятна и шрамы.

«Теперь надо прятать лицо от солнца, пятна могут превратиться в пигментные. Я понесла моральный, физический и материальный ущерб. Не смогла начать работу над проектом, а это минус 22000 рублей. Именно эту сумму я озвучила Галине. Она сказала, что подумает, и больше не ответила», — сообщила пострадавшая.

Косметолог Галина Смертина решила вернуть ей лишь стоимость оказанный ей услуг и еще 1000 рублей, но клиентка осталась не удовлетворена, обратилась с жалобой в Роспотребнадзор и наняла адвоката.

«При повторной процедуре пилинга возник эффект более глубокого проникновения пилингового состава. Вследствие чего возникли повреждения кожи, большие, чем ожидалось. Отмечу, что процедура пилинга и есть получение химического ожога кожи с целью обновления и получения других эффектов», — отметила косметолог.

По словам Смертиной, девушка вновь пришла к ней на предложенную реабилитационную процедуру в безоплатном порядке, а также бесплатно получила дополнительные средства для облегчения состояния стоимостью более 5000 рублей. Краснота, оставшаяся на лице у пострадавшей, должна полностью исчезнуть через месяц, уверяет косметолог. Она говорит, что до сих пор подобных реакций на пилинговый состав, с которым она работает, на коже клиенток не возникало. Косметолог расценивает как шантаж и вымогательство требование пострадавшей девушки выплатить ей крупную сумму за молчание.

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