В Ингушетии ищут еще одного участника бандгруппы

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать еще одного участника бандгруппы из Ингушетии, шесть членов которой были ликвидированы в городе Карабулак. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Как заявил источник, речь идет о 36-летнем Адаме Оздоеве. По его словам, этого мужчины не было в квартире, в которой забаррикадировались бандиты.

Источник рассказал, что Оздоев разыскивается с конца марта прошлого года после участия в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и на сотрудников полиции в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе. Как сообщает региональное МВД в Telegram, разыскиваемый вооружен и очень опасен.

По информации источника, среди уничтоженных бандитов опознаны 34-летний главарь бандгруппы Амирхан Гуражев, 24-летний Зелимхан Цуроев и 32-летний Тагир Цуроев, которые находились в розыске, а также 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.

До этого сообщалось, что в ингушском городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопротивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. Вечером 2 марта они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Операция продолжалась всю ночь.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали резонансные теракты.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.