Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии ищут еще одного участника бандгруппы

РИА Новости: в Ингушетии продолжают разыскивать еще одного участника бандгруппы

close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать еще одного участника бандгруппы из Ингушетии, шесть членов которой были ликвидированы в городе Карабулак. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Как заявил источник, речь идет о 36-летнем Адаме Оздоеве. По его словам, этого мужчины не было в квартире, в которой забаррикадировались бандиты.

Источник рассказал, что Оздоев разыскивается с конца марта прошлого года после участия в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и на сотрудников полиции в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе. Как сообщает региональное МВД в Telegram, разыскиваемый вооружен и очень опасен.

По информации источника, среди уничтоженных бандитов опознаны 34-летний главарь бандгруппы Амирхан Гуражев, 24-летний Зелимхан Цуроев и 32-летний Тагир Цуроев, которые находились в розыске, а также 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.

До этого сообщалось, что в ингушском городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопротивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. Вечером 2 марта они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Операция продолжалась всю ночь.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали резонансные теракты.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами