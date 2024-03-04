«Долгая зима расшатывает психику»: россиян предупредили о начале «весеннего обострения»

У россиян в начале весны часто наступает моральное и физическое истощение. Это состояние усугубляется разочарованием и несбывшимися ожиданиями, провоцируя «весеннее обострение», предупредил в беседе с НСН врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Обманутые ожидания связаны с тем, что люди, планируя год, ожидают позитивных перемен. Если к весне нет каких-то изменений в жизни, и все остается более-менее на местах, они чувствуют разочарование, объяснил врач.

«Весна, солнце, зелень, цветы – на этом фоне люди хотят подтверждения ожиданий позитивного. Если этого не происходит, они обращаются к специалистам, чтобы получить заряд и толчок для жизни», – отметил Файнзильберг.

Длительные холода и недостаток солнечного света расшатывают психику россиян, по этой причине примерно у 20% жителей страны обострения приходятся на весну и лето, добавил врач. В начале весны жители сталкиваются с истощением, в это время отмечается рост обращений к терапевтам и психологам, отметил Файнзильберг.

«Конкретно у меня в январе и феврале обращений пациентов на четверть больше, чем в декабре, в начале марта их количество будет расти, в мае начнется спад, который будет продолжаться летом, а осенью вновь начнется рост», – отметил он.

Напомним, некоторые специалисты опровергают существование «весеннего обострения». Так, по мнению психиатра Николая Лукьянова, проблемы с психикой могут случаться в любое время года из-за недостатка солнечного света.

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