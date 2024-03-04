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В США водопад превратился в «огнепад» из-за редкого природного явления

UPI: в США посетители парка могли понаблюдать за огнепадом

В США водопад превратился в «огнепад» в результате редкого природного явления, пишет издание UPI. По словам очевидцев, они еще не видели подобного.

Посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии стали свидетелями редкого природного явления: на их глазах водопад превратился в «огнепад».

Такое перевоплощение можно застать только в феврале, да и то лишь несколько раз за месяц. Это происходит, когда лучи заходящего солнца попадают на воду, делая ее похожей на пламя.

«Это был мой первый раз, когда мне удалось запечатлеть «огнепад» за последние 30 минут заката без каких-либо препятствий со стороны облаков», — рассказал посетитель парка Джей Хуанг.

Пользователи соцсетей, глядя на видео «огнепада», позавидовали тем людям, которым посчастливилось воочию понаблюдать за таким явлением.

Ранее редкое северное сияние могли наблюдать жители Дании.

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