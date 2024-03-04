Стало известно, почему россияне предпочитают работу в небольших компаниях

Чаще всего россияне предпочитают работать в небольших компаниях, так как там они получают доступ к начальству и меньший уровень бюрократии, считает руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. В маленьких фирмах также теплее атмосфера, а начальство оперативнее реагирует на успехи подчиненных и обеспечивает им повышения, объяснил он в беседе с НСН.

«Если у тебя появилась рационализаторская идея, ты можешь презентовать ее напрямую руководству. Как ни странно, это карьерный рост. Руководство знает своих сотрудников и имеет представление об их потенциале. Не надо ждать, пока информация о твоем успехе преодолеет все этажи должностного лифта», — пояснил Мурадян.

Также сотрудникам комфортнее находиться в небольших коллективах с ламповой атмосферой, а рабочие процессы в таких компаниях более гибкие, считает он.

«Как плюсом, так и минусом можно считать размытые границы обязанностей в небольших компаниях. Если ты молодой специалист, то у тебя появится возможность получить опыт в смежных направлениях. Если ты спец, то тебе вряд ли захочется брать на себя чужую работу», — отметил он.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что 50% молодых специалистов в первую очередь заинтересованы в профессиональном развитии и дальнейшем карьерном росте – больше, чем в деньгах. Еще 40% предпочли деньгам развитую корпоративную культуру и теплые отношения в коллективе.

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