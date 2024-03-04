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Леонид Слуцкий предложил платить пенсию в два прожиточных минимума за большой стаж

В ЛДПР предложили ввести доплаты к пенсии до двойного размера за стаж от 30 лет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Группа парламентариев от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого разработала законопроект, который предлагает установить механизм доплаты к пенсии до двойного размера прожиточного минимума по всей России для людей с трудовым стажем от 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Инициатива направлена на рассмотрение в правительство. В том случае, если она будет одобрена, пенсионеры ежемесячно смогут получать от государства более 26 тыс. рублей
По мнению лидера партии, эта мера поддержки обеспечит пенсионерам, отдавшим свои лучшие годы, силы и здоровье на развитие России, право на достойный отдых.

«Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной и качественной. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить — хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать», — сказал кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР отмечают, что за последние десять лет сумма прожиточного минимума увеличилась более, чем в два раза. Но с учетом инфляции и растущих цен подобный размер прожиточного минимума не может обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей.

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