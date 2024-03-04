Александр Сысоев станет партнером Института гастрономии СФУ

В Институте гастрономии Сибирского федерального университета появится именная стипендия создателя Российского ресторанного фестиваля и международного ресторанного гида GreatList.ru Александра Сысоева, сообщает официальный Telegram-канал института.

В 2023 году в институте создали фонд с целью модернизации образовательных программ и развития профессионализма студентов и сотрудников.

Также Александр Сысоев вошел в попечительский совет фонда. Он будет принимать участие по вовлечению индустриальных партнеров сферы гостеприимства в работу фонда и института, а также поддерживать развитие молодых талантов.

В Институте гастрономии СФУ отметили, что фонд будет финансово поддерживать инициативы студентов и выпускников, а также развивать инвестиционную привлекательность индустрии.

Напомним, Александр Сысоев инвестировал в более чем 60 проектов, среди которых Eva, Niki, Ikra и другие.