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Россиянин воткнул в шею нож полицейскому в больнице

На Сахалине мужчина напал с ножом на полицейского в больнице

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Depositphotos

В Поронайске задержанный воткнул нож в шею полицейскому, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел в больнице Поронайска, в приемное отделение был доставлен 35-летний местный житель, мужчину должны были отправить на лечение в районный центр.

Пациент не проявлял агрессии, но в какой-то момент достал из кармана нож и набросился с ним на полицейского, он успел ранить правоохранителя в шею и попытался сокрытья. Пострадавший госпитализирован.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным местных СМИ, мужчина страдает расстройством психики.

Ранее полиция поймала мужчин, напавших на курьера в Петербурге.

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