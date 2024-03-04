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В ФСБ сообщили, что в результате хлопка на ж/д мосту под Самарой никто не пострадал

ФСБ: пострадавших при хлопке на ж/д мосту через Чапаевку под Самарой нет

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Жертв и пострадавших при хлопке на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой нет. Об этом журналистам сообщили в УФСБ по Самарской области, передает РИА Новости.

«В 6:13 (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ФСБ.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов было приостановлено на перегоне «Звезда-Чапаевск» из-за «незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области в России.

Ранее в РЖД рассказали о работе поездов после инцидента на ж/д мосту в Самарской области.

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