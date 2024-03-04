В Ярославле козырек подъезда рухнул перед входом и перекрыл проход

В Ярославе местный житель поделился фотографией рухнувшего у подъезда козырька. Снимок разместил Telegram-канал «Жесть Ярославля».

Инцидент произошел 3 марта в доме 42 по улице Гагарина.

«Бог миловал и никто не пострадал. Сказать, что мы, жители этого подъезда в шоке, — ничего не сказать...» — написал автор фото.

В комментариях к посту другой житель разместил новое фото подъезда (от 4 марта), на котором видно, что бетонный козырек убрали, часть блоков увезли, а часть — положили рядом с входом в подъезд.

Комментариев официальный городских служб по поводу происшествия не поступало.

Ранее жители Челябинска оказались заблокированы в доме из-за падения козырька над подъездом.