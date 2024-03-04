«Ходили стены, дребезжали стекла»: жительница Алма-Аты рассказала о мощном землетрясении

Мощное землетрясение магнитудой более пяти баллов произошло в Алма-Ате. Жительница города Анастасия сообщила «Газете.Ru», что в городе звучат сирены, а жители покидают свои дома.

«Нас тряхнуло. Стены ходили, стекла дребезжали, стол трясся. Еле спасла ноутбук. Стул подо мной тоже ходил. Включили сирены, все выходят на улицу, но пока больше ничего не ощущается. Пришло SMS от экстренной службы — землетрясение силой пять баллов», — рассказала она.

Другая жительница Алма-Аты Татьяна сообщила «Газете.Ru», что толчок был сильнее, чем в конце января, когда в городе из-за землетрясения пострадали 44 человека.

«Сейчас обстановка более-менее стабилизировалась. Но по сиренам предупреждают о том, что не нужно стоять возле окон и лучше выйти на улицу. Детей с первой смены отпустили по домам. Насчет второй смены ждем указаний. В больших ТЦ людей эвакуировали. Землетрясение было в этот раз меньше, но толчок сильнее. И паники уже поменьше — людей было меньше на улице, по крайней мере в моем районе. Конечно, алматинцы привыкли к такому, но все равно страх каждый раз присутствует», — сказала она.

Очевидица Евгения (имя изменено) сообщила «Газете.Ru», что сильно испугалась, хотя и привыкла к подземным толчкам.

«Очень сильный толчок ощущался, прямо трясло. Но очень коротко. Сирены сразу сработали. Я из Ташкента, так что к землетрясению не привыкать, но я прямо испугалась. Не знаю насчет обстановки [в городе], я работаю из дома. Во дворе вижу соседей из окна. Муж работает в школе, детей вывели на улицу, но занятия продолжаются», — объяснила девушка.

Эпицентр землетрясения в казахстанской Алма-Ате находился в 31 км к югу от города. Его магнитуда составила 6,1.

«В 11:22 часов ДЧС г. Алма-Ата незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват телерадиоканалов», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

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