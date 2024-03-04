Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ходили стены, дребезжали стекла»: жительница Алма-Аты рассказала о мощном землетрясении

Очевидцы: люди покидают дома из-за подземных толчков в Алма-Ате

close
100%
Shutterstock/Almazoff

Мощное землетрясение магнитудой более пяти баллов произошло в Алма-Ате. Жительница города Анастасия сообщила «Газете.Ru», что в городе звучат сирены, а жители покидают свои дома.

«Нас тряхнуло. Стены ходили, стекла дребезжали, стол трясся. Еле спасла ноутбук. Стул подо мной тоже ходил. Включили сирены, все выходят на улицу, но пока больше ничего не ощущается. Пришло SMS от экстренной службы — землетрясение силой пять баллов», — рассказала она.

Другая жительница Алма-Аты Татьяна сообщила «Газете.Ru», что толчок был сильнее, чем в конце января, когда в городе из-за землетрясения пострадали 44 человека.

«Сейчас обстановка более-менее стабилизировалась. Но по сиренам предупреждают о том, что не нужно стоять возле окон и лучше выйти на улицу. Детей с первой смены отпустили по домам. Насчет второй смены ждем указаний. В больших ТЦ людей эвакуировали. Землетрясение было в этот раз меньше, но толчок сильнее. И паники уже поменьше — людей было меньше на улице, по крайней мере в моем районе. Конечно, алматинцы привыкли к такому, но все равно страх каждый раз присутствует», — сказала она.

Очевидица Евгения (имя изменено) сообщила «Газете.Ru», что сильно испугалась, хотя и привыкла к подземным толчкам.

«Очень сильный толчок ощущался, прямо трясло. Но очень коротко. Сирены сразу сработали. Я из Ташкента, так что к землетрясению не привыкать, но я прямо испугалась. Не знаю насчет обстановки [в городе], я работаю из дома. Во дворе вижу соседей из окна. Муж работает в школе, детей вывели на улицу, но занятия продолжаются», — объяснила девушка.

Эпицентр землетрясения в казахстанской Алма-Ате находился в 31 км к югу от города. Его магнитуда составила 6,1.

«В 11:22 часов ДЧС г. Алма-Ата незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват телерадиоканалов», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Токаев оценил готовность Алма-Аты к землетрясению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами