В Киргизии произошло землетрясение

На севере Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Такие данные приводит институт сейсмологии республики на своем сайте.

По информации института, эпицентр подземных толчков располагался в Иссык-Кульской области, в 35 км к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека.

Информация о пострадавших не приводится.

Также сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в казахстанском городе Алма-Ата. Эпицентр природного явления находился в 31 км к югу от города. Жители города рассказали РИА Новости, что ощутили сильные толчки, после чего сработала сирена оповещения, люди вышли на улицу.

В этот же день у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки были зафиксированы на расстоянии 224 км от расположенного на острове Суматра города Бенкулу.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.