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Россиянам объяснили, как часто стоит менять работу

HR-специалист Лоикова: работу можно менять через 1,5–2 года

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На сегодняшний день в норме менять работу можно каждые 1,5–2 года, а не пять лет, как считалось раньше. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, это вызвано переменами, которые произошли на рынке трудоустройства.

«Меняются приоритеты, срок жизни компаний может укорачиваться. Срок в 1,5–2 года стал нормально восприниматься работодателем. Хотя раньше казалось, что это очень мало и человек все время скачет с одного места на другое. Это не значит, что нужно обязательно менять работу спустя указанное время. Просто если так происходит, то работодатели относятся к этому более адекватно», — сказала Лоикова.

Она отметила, что работодатели начали осознавать, что за два года для компании могут начаться кризисные моменты, что и подтолкнет сотрудников искать другую работу.

До этого Зулия Лоикова говорила, что внутренние конфликты в компании между ее собственниками говорят о необходимости искать новую работу. Помимо этого, она рекомендует задуматься о переходе в другую компанию в случае, если в нынешней отсутствует возможность карьерного или денежного роста.

Ранее россиянам объяснили правила составления сопроводительного письма к резюме.

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