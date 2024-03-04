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Часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава

В Казахстане частично обрушился мост во время движения по нему грузового состава

Часть железнодорожного моста, который находится на границе города Шымкента и Туркестанской области Казахстана, обрушилась во время движения по нему грузового состава. Об этом сообщает местное региональное издание «Отырар».

Часть моста обрушилась на автотрассу под сооружением. По предварительной информации издания, в результате инцидента никто не пострадал.

Власти пока не комментируют произошедшее.

В это же время в Алма-Ате произошло сильное землетрясение. По данным МЧС Казахстана, эпицентр сейсмического явления находился в 31 км к югу от Алма-Аты.

В январе в Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. На момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.

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