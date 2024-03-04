Жители нескольких российских регионов наблюдали северное сияние

Полярное сияние в ночь на 4 марта можно было увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В соцсетях появились фотографии этого уникального природного явления.

Северное сияние наблюдали жители Московской, Ленинградской, Калининградской и Тверской областей, а также нескольких других регионов России.

Оно было неожиданным и связано с магнитной бурей. К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, рассказали в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там также подчеркнули, что модели в большинстве мировых центров прогнозировали «лишь слабые возмущения, которые не были даже отмечены на графиках».

До этого Солнце направило на Землю гигантский «глаз», извергающий космические бури. Портал Spaceweather.com сообщал, что огромное пятно AR3590 на Солнце оказалось направлено прямо на Землю. Эта активная область звезды недавно произвела сильнейший выброс за последние годы.

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