В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

В казахстанском городе Алма-Ата произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает МЧС республики.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 31 км к югу от города. Его магнитуда составила 6,1.

«В 11:22 часов ДЧС г. Алма-Ата незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват телерадиоканалов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Жители города рассказали РИА Новости, что ощутили сильные толчки, после чего сработала сирена оповещения, люди вышли на улицу.

В этот же день у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали на расстоянии 224 км от расположенного на острове Суматра города Бенкулу.

До этого землетрясение произошло у берегов Аляски.

Ранее ученые выяснили, как землетрясения влияют на леса.