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В Приморье школьница выжила после падения с высоты на заброшенном заводе

В Приморье школьница упала с третьего этажа на заброшенном заводе

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Прокуратура Приморского края

В Партизанске девочка-подросток получила травмы при падении с высоты в здании заброшенного химического завода. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 2 марта на территории заброшенного химико-фармацевтического завода в Партизанске. Группа подростков пробралась в здание. Дети поднялись на третий этаж, одна из девочек попыталась перепрыгнуть через дыру в полу, не устояла на ногах и упала с высоты третьего этажа.

14-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи также проверят собственника здания, который допустил проникновение на территорию предприятия несовершеннолетних.

Ранее российские врачи спасли ребенка, выпавшего с шестого этажа.

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