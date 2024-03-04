Православные верующие отмечают Архипов день 4 марта

Каждый год 4 марта православная церковь отмечает память апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона. В народном календаре этот день известен как Архипов день, уточняет газета «Известия» и публикует детали церковного праздника.

В 2024 году это празднование приходится на понедельник. История святого апостола Филимона уходит в I век нашей эры, когда он жил в городе Колоссы в Малой Азии. После принятия крещения от апостола Павла Филимон и его жена Апфия превратили свой дом в место сбора верующих, где помогали больным и нуждающимся. Святой Филимон стал епископом и проповедовал во многих городах Фригии.

Апостол Архипп также служил епископом в Колоссах и, по одной версии, был сыном святого Филимона. Он проводил богослужения в домашней церкви своих родителей и был сподвижником апостола Павла.

Важным событием является Сретение Господне, отмечаемое ежегодно 15 февраля, на 40-й день после рождения Христа. Во времена императора Нерона апостолы и равноапостольная Апфия стали мучениками. Их смерть произошла во время языческого праздника, когда они были убиты язычниками за свою веру.

В день Архипа существуют традиции, связанные с привлечением достатка. Хозяйки начинают готовить угощения, веря, что более обильный стол обеспечит богатство семье. Круглый каравай, символизирующий солнце, пекут для застолья. Традиционно хлеб делят с родственниками и неимущими, а крошки от него отдают птицам — это благотворно действует на будущий урожай. Проводится обряд снопов пшеницы и ржи для предсказания урожая.

В этот день верующим рекомендуется посетить церковную службу и уделить время молитве. Семейные застолья приветствуются, но без излишне шумного веселья. Народные верования предписывают помощь нуждающимся и выход на улицу для приветствия весны.

Существует множество народных суеверий, связанных с этим днем. Например, считалось к несчастью поднимать упавшие иголки голыми руками — может принести болезненный «укол» от близкого человека. Также не рекомендовалось хвастаться своими достижениями или богатством, чтобы не потерять все нажитое трудом.

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