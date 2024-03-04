Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя четыре часа после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

О перекрытии движения по Крымскому мосту сообщалось 4 марта в 03:38 (мск). Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 3 марта также сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. После этого движение машин по мосту возобновили.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о ситуации с утечкой разговора офицеров ФРГ.