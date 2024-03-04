Москвичам в понедельник пообещали до 3 градусов тепла

В Москве в понедельник, 4 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 3℃. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 1℃ до 3℃. В ночь на вторник температура воздуха опустится до -8℃, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 3–8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Московской области в понедельник температура будет колебаться от -1℃ до 4℃. В ночь на вторник столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до отметки -11℃.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По его словам, Москва находится в зоне теплого антициклона с одной стороны, а с другой — в области высокого давления.

Ранее синоптик Шувалов дал прогноз на 8 марта, согласно которому, россияне встретят праздник с морозами.