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В Болгарии заявили о неспособности властей снести памятник «Алеше»

Болгарский депутат Петков: власти не смогут снести памятник солдату «Алеше»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Болгарии не смогут демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеше» в Пловдиве, он будет стоять, как символ уважения к русскому народу. Об этом заявил депутат болгарского парламента Иван Петков, сообщает РИА Новости.

Предложение о демонтаже и переносе памятника «Алеше» в Музей коммунистического искусства было ранее внесено в муниципальный совет Пловдива. Активисты Социалистической партии (БСП) организовали протест.

«То, что произошло в Софии с памятником советской армии, не произойдет в Пловдиве. «Алеша» будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», — сказал Петков во время выступления на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

По его словам, власти Болгарии хотят понравиться западным партнерам, для чего пытаются уничтожить историю своей страны, и начинают с памятников.

Мемориал советскому воину-освободителю «Алеша» был открыт 60 лет назад. Он представляет из себя 11-метровую скульптуру солдата.

До этого глава правительства Эстонии Кая Каллас высказалась о необходимости продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников.

Ранее Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.

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