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На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

РИА Новости: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 3 марта также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. После этого движение машин по мосту возобновили.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о ситуации с утечкой разговора офицеров ФРГ.

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