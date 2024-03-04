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Власти Подмосковья потребовали от работодателей строить жилье для работников-мигрантов

В Подмосковье работодателей обязали строить жилье для работников-мигрантов

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МВД РФ по Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выпустил распоряжение, в соответствии с которым, компании, возводящие в регионе склады и распределительные центры, смогут согласовать новые инвестиционные проекты с властями, только если возьмут на себя обязательство строить на территории объектов общежития для мигрантов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из документа следует, что правительство области должно предложить нанимающим трудовых мигрантов фирмам обеспечивать их специально построенными хостелами, гостиницами и общежитиями. Это жилье должны соответствовать стандартам, которые также были опубликованы.

Компании должны обеспечить жильем не менее 70% работающих у них мигрантов из расчета не менее 4–6 кв. м на человека.

По мнению властей, эти меры должны решить проблему «резиновых квартир» и нелегальных хостелов и улучшить криминогенную обстановку в регионе. Они позволят свести контакты мигрантов с местным населением к минимуму, по принципу «общежитие-работа-общежитие».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи, назвал два условия присутствия мигрантов в Российской Федерации.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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