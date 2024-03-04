Орангутана, сбежавшего из московского зоопарка «Планета обезьян», вернули в вольер

Сбежавшего из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» орангутана удалось вернуть, сообщает РИА Новости.

Сотрудники зоопарка, распложенного на Калужском шоссе, подтвердили, что из вольера совершил побег небольшой орангутан. Но, к счастью, беглеца очень быстро удалось вернуть домой.

В зоопарке подчеркнули, что сбежавший примат не представлял никакой опасности для окружающих.

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