Орангутана, сбежавшего из московского зоопарка «Планета обезьян», вернули в вольер

Сбежавшего из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» орангутана удалось вернуть, сообщает РИА Новости.
Сотрудники зоопарка, распложенного на Калужском шоссе, подтвердили, что из вольера совершил побег небольшой орангутан. Но, к счастью, беглеца очень быстро удалось вернуть домой.
В зоопарке подчеркнули, что сбежавший примат не представлял никакой опасности для окружающих.
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