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Орангутана, сбежавшего из московского зоопарка «Планета обезьян», вернули в вольер

Сбежавшего из московского зоопарка «Планета обезьян» орангутана вернули на место

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Depositphotos

Сбежавшего из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» орангутана удалось вернуть, сообщает РИА Новости.

Сотрудники зоопарка, распложенного на Калужском шоссе, подтвердили, что из вольера совершил побег небольшой орангутан. Но, к счастью, беглеца очень быстро удалось вернуть домой.

В зоопарке подчеркнули, что сбежавший примат не представлял никакой опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что телеведущий Борис Корчевников нарядился пандой ради бесплатного входа в Московский зоопарк.

До этого в Московском зоопарке в несколько раз возросла коллекция животных — до 1243 видов.

Ранее у пары белых медведей Колыманы и Ломоносова, которые живут в якутском зоопарке «Орто дойду» — единственном в мире зоопарке, работающем в условиях северного экстремально холодного климата, родилась двойня.

До этого малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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