Врач рассказала, что такое пребиотики и почему они необходимы организму

Пребиотики крайне важны для организма: они укрепляют иммунитет и снижают риск развития опасных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева.

«Очень важно повторить «матчасть» и обозначить, что кроме пребиотиков существуют и другие вещества для восстановления работы кишечника: пробиотики и синбиотики. Пробиотики по большей части на слуху — эти микроорганизмы мы знаем как лактобактерии и бифидобактерии, помогающие укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника, восстановиться после приема антибиотиков. Они подавляют рост болезнетворных бактерий, останавливая развитие патологических состояний», — объяснила она.

Синбиотики, по словам врача, — это сочетание пребиотиков и пробиотиков, благодаря чему они взаимно усиливают и дополняют действие друг друга. Кстати, уникальный и всем доступный продукт, совмещающий в себе свойства пребиотиков и пробиотиков — квашеная капуста.

«Пребиотики — это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы — та самая столь ценная для пищеварения клетчатка. Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности, бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека. Пребиотики укрепляют иммунитет и усиливают защитную функцию кишечника, очищают его от токсинов и нормализуют работу ЖКТ. Благодаря их воздействию снижаются риски развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета, онкологических заболеваний», — рассказала эксперт.

Зубарева подчеркнула, что пребиотики в большом количестве содержатся в обычных и всем доступных продуктах: это отруби, цельнозерновая пшеница, овощи, особенно спаржа, чеснок и лук, фрукты — она рекомендовала обратить внимание на бананы, ягоды, а также цикорий.

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