Раскрыты детали нового обмена между Израилем и ХАМАС

В плане перемирия в секторе Газа между армией Израиля и радикальным движением ХАМАС указан пункт об освобождении 400 палестинских заключенных из тюрем в обмен на передачу Израилю 40 заложников, среди которых — женщины, мужчины старше 50 лет и в тяжелом состоянии. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что такие договоренности были представлены еще 23 февраля в Париже на встрече с представителями от США, Египта и Катара.

По словам источников, соглашение подразумевает введение прекращения огня в секторе Газа ровно на шесть недель — по одному дню на каждого освобожденного заложника.

Один из источников привел мнение главы израильской разведки Моссад Давида Барнеа. Он оценивает шансы на успешную сделку как «50 на 50».

Согласно данным Axios, ХАМАС все еще удерживает 134 заложника. Чиновники рассказали изданию, что президент США Джо Байден намерен добиться заключения перемирия с Израилем до начала священного для мусульман месяца рамадан, то есть до 10 марта.

Для этого американский лидер заручился поддержкой Египта и Катара, главных посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Источники отмечали, что пока стороны так и не смогли добиться окончательного соглашения. Израиль передумал и все-таки пока не стал направлять в Каир свою делегацию.

По версии анонимных спикеров израильского издания The Times of Israel, это произошло из-за того, что ХАМАС отказался предоставить полный список заложников.

Ранее Моссад обвинил сотрудников ООН в причастности к нападению на Израиль.