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Россияне пожаловались на «ледяную пещеру» в подъезде

В Саратове жители показали ледяные глыбы, выросшие в подъезде

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Телеграм-канал «Саратов 24»

Жители аварийного дома в Саратове пожаловались на гигантские ледяные наросты в подъездах. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

По данным канала, в ледяные пещеры превратились абсолютно все подъезды дома 7 в 1-м Кавказском тупике.

«Дом под переселение, людям предлагают жить в таких условиях еще год. Проводка обледеневшая», — рассказала жительница аварийного здания.

По ее словам, в некоторых квартирах отсутствует отопление, а по лестнице и пролетам между этажами ходить невозможно из-за сильной наледи.

Ранее на сугробы в подъезде пожаловались жители Приамурья.

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