Украине могут передать останки военных ВСУ с Ил-76 в ближайшее время

Фрагмент тел пленных украинских военных, погибших при крушении сбитого самолета Ил-76, могут передать Украине в ближайшее время, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Москальковой, насчет передачи останков она разговаривала с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом 29 февраля.

«Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что в России завершились все экспертные процедуры по телам погибших украинских военных.

До этого Лубинец говорил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76. При этом уполномоченный добавил, что Киев готов забрать тела украинских солдат.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным Министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками. Всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое российских офицеров.

Ранее стало известно, кто может стоять за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ.