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Бывший глава Центробанка РФ получил травму в своем доме

mk.ru: экс-глава Центробанка Геращенко получил травму у себя дома

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Vasilii Smirnov/Global Look Press

Бывший председатель Центрального банка РФ Виктор Геращенко получил травму в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал mk.ru.

По данным издания, 86-летний Геращенко разбил голову, ударившись о дверной косяк.

«Его пришлось доставить в больницу, где пенсионеру наложили швы. Их должны снять дней через пять», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщали, что альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус.

Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров на Эльбрусе. Для спасения пострадавшего направлен отряд специалистов МЧС Кабардино-Балкарии, к месту травмирования путешественника выдвинулись 17 спасателей и три единицы техники.

Также врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени спасли жизнь мужчине, которого сбил поезд, с помощью технологий по 3D-моделированию и печати, ему восстановили кости черепа.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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