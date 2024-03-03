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Россиянина жестоко избила группа молодых людей

В Твери мужчину жестоко избила группа молодых людей

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Твери на 30-летнего местного жителя напала группа молодых людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пилот | Тверь | Оперативные новости».

Инцидент произошел в ночь на 3 марта на улице Орджоникидзе. По данным канала, мужчину на улице начали избивать двое прохожих, затем к ним присоединились еще четверо.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков: ему диагностировали ушибленную рану верхней губы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчина написал заявление в полицию.

Ранее в Кузбассе пьяные супруги избили битой 17-летнего подростка.

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