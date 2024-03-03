В Пензенской области потушили пожар в ТЦ, мебельном центре и автосалоне

В городе Кузнецке Пензенской области потушили пожар, который охватил 1,5 тысячи квадратных метров в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

«На 9:00 мск — полная ликвидация пожара. Причина устанавливается», — заявила начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

Накануне сообщалось, что в городе Кузнецке Пензенской области пожарные ликвидируют крупное возгорание в торговом центре. Сообщение о пожаре в торговом центре на Московской улице поступило в 13:35. Здание горело открытым огнем, были эвакуированы 30 человек. В 16:38 пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в 18:00 пожарные ликвидировали открытое горение. Отмечалось, что пострадавших в результате ЧП не было.

Возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ «Мосты», магазины и мотосалон. Прокуратура начала проверку.

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