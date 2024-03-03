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Сербская оппозиция добилась перевыборов в Белграде

В Белграде пройдут новые муниципальные выборы после массовых протестов

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Marko Djurica/Reuters

Исполняющий обязанности мэра и вице-президент Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Шапич объявил, что в Белграде будут проведены новые муниципальные выборы. Об этом сообщает Vijesti.

«Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — сказал Шапич.

По его мнению, после введения многопартийности в 1990-е годы в Сербии не было более важных выборов, чем эти. Он отметил, что, несмотря на споры об инфраструктурных проектах, главной темой голосования будет то, «в каком направлении пойдет Сербия».

Лидер белградского списка оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович назвала решение о перевыборах победой оппозиции, наблюдателей, гражданского общества, а также членов избиркомов и остальных граждан, фиксировавших фальсификации.

В декабре 2023 года сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивали акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

16 января несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции устроили первую после двухнедельного перерыва акцию протеста в центре сербской столицы у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Ранее Вучич заявил о давлении Запада на Сербию ради ее европейского будущего.

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